Başkan Gürkan, Miting Alanında İncelemelerde Bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ekim Cumartesi günü Malatya'ya gelerek katılacağı açılış programının düzenleneceği Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda incelemelerde bulundu.

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  • 21.10.2022 15:58
  • Güncelleme: 21.10.2022 15:58
Başkan Gürkan, Miting Alanında İncelemelerde Bulundu
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya’ya toplu açılış törenine katılmak için gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim Cumartesi günü saat: 14.00’de Büyükşehir Belediyesi yanındaki tören alanında yatırım ve hizmetlerin açılışlarını gerçekleştirecek. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte törenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerle birlikte birçok tesisin açılışını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 5 milyar liranın üzerindeki yatırım ve hizmetlerin de açılışlarını gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kuru Kayısı Lisanslı Depo, Altay Kışlası Yatakhanesi ve Sosyal Tesisleri, Yemek ve Ekmek Fabrikası, Fuar ve Kongre Merkezi, Kent Meydanı gibi 30 yatırım ve hizmetin açılışları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Toplu açılışların yapılacağı tören alanında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’da yapımı tamamlanan yatırımların açılışını yapacağı alanda incelemelerde bulunduk. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız saat 14.00’de şehrimize teşrif edecekler. Malatya Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır. Tören alanımız hazır ve arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Sayın Cumhurbaşkanımız bir dizi açılışlar gerçekleştirecekler. Malatya Reisin yanında ve Beydağları gibi arkasındadır. İnşallah hemşerilerimiz tören alanının yapılacağı meydanda sadece Türkiye’ye değil dünyaya Türkiye’nin birlik ve beraberlik mesajını verecektir. 7’den 70 bütün hemşerilerimizi açılış törenimize davet ediyoruz” diye konuştu.

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Hasan Yağmur
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