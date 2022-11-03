Başkan Gürkan MHP'li başkanlarla buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ile MHP İlçe Başkanlarını kabul ederek bir süre görüştü.

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  • 03.11.2022 17:17
  • Güncelleme: 03.11.2022 22:03
Başkan Gürkan MHP'li başkanlarla buluştu
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada, “Özellikle Cumhurbaşkanımızın Yardımcısının Malatya’ya teşriflerinde akabinde Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya teşriflerinde Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımız, İlçe Teşkilatlarımız, Gençlik ve Kadın kolları canı gönülden çalışarak Malatya’ya yakışır bir şekilde karşılama gerçekleştirdik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızı güzel karşıladığımız gibi güzel ağırladık ve güzel bir şekilde de uğurladık. Meydanı tıklım tıklım dolduran bütün hemşerilerimi canı gönülden kutluyorum. Malatya’da gerçekleştirilen toplu açılış töreni gerçekten Türkiye’ye örnek olacak ve uzun süre konuşulacak on binlerce insanın Cumhurbaşkanımızı coşku ve sevinç içerisinde karşılamaları sonucu uzun yıllar başka şehirlerde kalmayan Cumhurbaşkanımızın geceyi Malatya’da geçirmesi Malatya açısından da Malatya’ya verilen önemin en güzel göstergesidir. Ayrıca Malatya’daki temel yatırımlarımızla ve yapacağımız programlı yatırımlarımız hakkında da ilgili bakanlıklara gerekli talimatlar verilerek Malatya’nın önündeki engellerin kaldırılması, yapılacak işlerin biran evvel yapılması da vurgulanmıştır.

Malatya’nın 2028 EXPO programına alınması çok önemli ve biz bunu Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapmak istediğimizi ifade ettik. Cumhurbaşkanımız da buna olumlu cevap vererek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gerekli altyapı çalışmalarının yapılması ile ilgili talimatlarını verdiler. İnşallah diğer koordine olacak bakanlıklarımızla birlikte Malatya’yı 2028 EXPO’ya hazırlayacağız. Bu süreçte MHP İl Başkanımız ve İlçe Başkanlarımıza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Cumhur ittifakı olarak birlik beraberlik görünümünün Malatya’da en üst seviyede verilmesi de takdire şayandır. Buda İl Başkanımızın, İlçe Başkanlarımızın kadirşinaslığının en güzel örneğidir. İl ve İlçe Başkanlarımızı ağırlamaktan bir kez daha mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Cengiz, “Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu bir şekilde çalışmaktayız”

Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür eden Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ise “Uzun süredir ilçe başkanlarımızla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret etmek ve istişarede bulunmak istiyorduk. Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu bir şekilde çalışmaktayız. Kuluncak ilçemizde asfaltsız yolumuz bulunmamakta. İçme suyu anlamında sorunumuz kalmadı hatta içme suyu ile alakalı büyük bir projemiz var Başkanımızın talimatlarıyla ihale aşamasına getiriliyor. 100 milyonluk bir proje onun içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Kanalizasyon sorumuz bulunmamakta. Hizmet anlamında Büyükşehir Belediyemizin Kuluncak’ta takdire şayan bir çalışması var. Altyapı ve üstyapı ile alakalı hiçbir eksiğimiz kalmadı. Ana yollarımız ve mahalle yollarımızın asfaltı tamamlandı arazi yollarında çalışmalar yapıyoruz. Kuluncaklı hemşerilerim adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Samanlı, “Başkanımız Malatya’mıza ayrı bir ahenk ve renk katmıştır”

Kuluncak Belediye Başkanı ve İlçe Başkanları ile birlikte ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten MHP İl Başkanı Mesut Samanlı da, “Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptığı her ilçe ziyaretinde ilçe başkanlarımızla istişarelerde bulunuyor. İl teşkilatı olarak bizlerde Büyükşehir Belediye Başkanımızla sürekli istişare halindeyiz ve görüşlerimize önem verir. Başkanımız seçildikten sonra Malatya’mıza ayrı bir ahenk ve renk katmıştır. Başkanımız Malatya’nın dünya çapında tanınması adına son olarak EXPO’yu Malatya’ya getirmesi Başkanımızın başarısıdır. Bunun içinde bir Malatyalı olarak teşekkür ediyoruz. Dünya’da tanınmamıza sebep olacak bir etkinliğin Malatya’da yapılıyor olması büyük bir öneme sahiptir. Belki de Malatya tarihinde bir daha olmayacak bir organizasyonu Selahattin Başkanımızın sağlaması bizleri onurlandırmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Selahattin Başkanımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

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Hasan Yağmur
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