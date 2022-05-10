Başkan Gürkan, Genel Müdür Ersoy ile görüştü

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Ankara'ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u ziyaret etti.

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  • 10.05.2022 16:36
  • Güncelleme: 10.05.2022 20:50
Başkan Gürkan, Genel Müdür Ersoy ile görüştü
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Temaslarda bulunmak için Ankara’da bulunan Başkan Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u ziyaret ederek Malatya’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. 24 Ocak 2020 yılında yaşanan Sivrice depreminin ardından hasar alan Yeni Cami halk arasında Teze Cami olarak bilinen camide yapılan çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede, Başkan Gürkan, restorasyon çalışmalarının ardından Ramazan Ayında ibadete açılan caminin avlu kısmına eklenen beton yapıların yapılmasıyla birlikte caminin görsel estetiğinin bozulduğunu Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’a iletti.

Başkan Gürkan, Genel Müdür Ersoy ile yapılan görüşme ile ilgili, “ Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u ziyaret ederek Malatya’da yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Koordineli bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Ersoy ile yaptığımız görüşmede Ramazan Ayında ibadete açılan Teze Cami ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Yapılan restorasyon çalışmalarında camimizin avlu kısmına konulan beton yapının caminin siluetini bozduğunu ve kentin estetiğine ve hafızasına uygun olmadığını dile getirdik. Genel Müdürümüze yapılan çalışmayla ilgili tekrardan bir değerlendirmenin yapılmasını ve beton yapıların bulunduğu alandan kaldırılmasıyla ilgili görüşümüzü ilettik. Genel Müdürümüz de konuyla ilgileneceğini ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağını söyledi. Bizlerin amacı tarihi yapılarımızı gelecek nesillere aktarmak. Bunu da yaparken kentin hafızasını ve belleğini koruyarak, şehrin değerlerine önem veriyoruz. Bu anlamda Teze Cami de Malatya’nın hafızasıdır. Bizlerin ve hemşerilerimizin görüşleri son projenin yeniden gözden geçirilmesidir. İnşallah yapılan değerlendirmeler sonrasında caminin aslında yer almayan ve sonrasında eklenen görsel estetiği bozan yapılarla ilgili yeni kararlar alınır” değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Yağmur
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