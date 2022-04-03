Başkan Gürkan, Esenlik depolarında incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Ayının girmesiyle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerden olan Esenlik Marketlerinin Depolarında incelemelerde bulundu.

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  • 03.04.2022 13:39
  • Güncelleme: 05.04.2022 00:33
Başkan Gürkan, Esenlik depolarında incelemelerde bulundu
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Ayının girmesiyle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerden olan Esenlik Marketlerinin Depolarında incelemelerde bulundu.

Ramazan Ayının girmesiyle birlikte vatandaşların ihtiyaçlarında bir sıkıntı yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MEGSAŞ ve Esenlik Genel Müdürlüğü, hizmetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Esenlik Marketlerinin depolarında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, Ramazan Ayı dolayısıyla yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Vatandaşların Ramazan Ayında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için şirketler ve birimler olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Özellikle son zamanlarda memleketimizde stokçulukla ilgili veya karaborsa ile ilgili olmayan şeylerde bazı spekülatif ticari ahlaka uymayan şeyler görüyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın müsterih olması noktasında, rahat olması noktasında biz şirketlerimizle ve bütün birimlerimizle Ramazan Ayının huzurlu geçmesi noktasında, insanlarımızın herhangi bir yoklukla karşılaşmaması noktasında, bir sıkıntıya duçar olmaması noktasında her birimimiz gerekli tedbirleri almıştır. Bu anlamda Esenlik şirketimizde 40 marketiyle Malatya’nın her tarafında her türlü ihtiyaca cevap verebilecek ürünlerinin olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız hiçbir tedirginlik ve rahatsızlık içerisine girmesin. Bütün hemşerilerimin Ramazan Ayını kutluyor ve tebrik ediyorum. Ramazan Ayının hemşerilerimize, milletimize ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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Mete KURTCEBE
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