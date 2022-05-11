Başkan Gürkan Ankara’da yoğun temaslarda bulundu

Ankara ziyaretinde temaslarda bulunan Başkan Gürkan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u ziyaret ederek Malatya’da devam eden ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Başkan Gürkan, 24 Ocak 2020 yılında yaşanan Sivrice depreminin ardından hasar alan Yeni Cami halk arasında Teze Cami olarak bilinen camide yapılan çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, caminin avlu kısmına eklenen beton yapıların yapılmasıyla birlikte caminin görsel estetiğinin bozulduğunu Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’a iletti. Yapılan çalışmayla ilgili değerlendirmenin tekrardan yapılacağı ifade edildi.

Ankara ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürü Engin Demir’i de ziyaret eden Başkan Gürkan, Malatya’ya yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil’i de ziyaret eden Başkan Gürkan, Malatya’da tarımla ilgili yapılan çalışmaların istişarelerinde bulunurken, Malatya’daki çiftçilerin istek ve taleplerini Bakan Yardımcısı Pakdil’e iletti.

Başkan Gürkan, ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı ziyaret ederek Malatya’da yapımı devam eden spor tesisleri ve birlikte yapılacak olan projeler hakkında istişarelerde bulundu.