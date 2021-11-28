Başkan Güder gül fidanı dikti

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tandoğan Mahallesi'nde yapımı devam eden 'Gül Bahçesi Projesi'nin çalışmalarını yerinde inceleyerek, bahçedeki ilk gülün dikimini gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • Güncelleme: 28.11.2021 12:01
Başkan Güder gül fidanı dikti
Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tandoğan Mahallesi'nde yapımı devam eden 'Gül Bahçesi Projesi'nin çalışmalarını yerinde inceleyerek, bahçedeki ilk gülün dikimini gerçekleştirdi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tandoğan Mahallesi’nde yapımı devam eden “Gül Bahçesi Projesi”nin çalışmalarını yerinde inceleyerek, bahçedeki ilk gülün dikimini gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tandoğan Mahallesinde bulunan Kısmet ve Dostlar sokak arasındaki 9 bin metrekarelik alanda yapımı aralıksız devam eden “Gül Bahçesi Projesi”nin çalışmalarını yerinde inceledi. İçerisinde; İşletme binası, gül parselleri, süs havuzları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağı projenin çalışmaları hakkında birim müdüründen bilgiler alan Başkan Güder, 3 milyon lirayı aşan projenin tamamlanması ile ilçeyi gül konusunun saracağını ve vatandaşların uğrak mekanı haline geleceğini belirtti. Gül bahçesinin ilk gülünü kendi elleriyle dikimini gerçekleştiren Başkan Güder, Malatya iklimine uygun 30 farklı türden bitki ve güllerin yer alacağının altını çizdi.

Gül Bahçesi’nin ilk gülünü başkan güder dikti

Battalgazili vatandaşlara daha güzel bir yaşam sunmak için her daim sahada olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Birçok bölgede olmayan ve gül yüzlü insanlarımız yaşadığı Battalgazi’mize kazandıracağımız Gül bahçesi proje alanında devam eden çalışmaları inceliyoruz. Arkadaşlarımız ile birlikte gül bahçemizin ilk güllerinin dikimini gerçekleştirdik. Battalgazi’miz gül kokacak. İnşallah projemiz tamamlandığı zaman insanlarımız sıklıkça ziyaret edebileceği ve güzel vakitler geçirebileceği bir alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar hem Battalgazi’miz için hem de yöremiz için bir örnek teşkil etmiş olacak. Büyük önem verdiğimiz ilçemizin estetiğini hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile daha renkli bir görünüme kavuşturuyoruz. Tabi bazen eleştirilerde alıyoruz ama benim için önemli olan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirmektir. Biz hizmeti bu yönüyle anlamlı görüyoruz. Bu hizmetlerin maliyetleri bazen büyük bazen ise küçük oluyor. Çünkü bizler bu yola hizmet aşkı ile çıktık. En güzel hizmetleri sunmak, bizim boynumuzun borcudur. Çünkü Battalgazi’ye hizmet sözümüz var, yatırım sözümüz var. İlçemizin hiçbir mahallesini ayırmıyor, her bir mahallemizi hizmet ve yatırımlarla ilmik ilmik dokuyoruz. Halkımıza daha güzel bir yaşam sunmak için Battalgazi Belediyesi olarak her daim sahadayız” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
Mustafa YAĞMUR
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Fendoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı

Fendoğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Güder'den Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Güder’den Öğretmenler Günü mesajı

Arapgir'de sonbahar doğal güzelliğiyle görenleri hayran bıraktırıyor

Arapgir’de sonbahar doğal güzelliğiyle görenleri hayran bıraktırıyor

Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı

Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı

Yeşilyurt'ta 'Z takımı' müzikal tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü

Yeşilyurt’ta ‘Z takımı’ müzikal tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü

Battalgazi'ye 5 bin metrekarelik yeni bir park daha kazandırıldı

Battalgazi’ye 5 bin metrekarelik yeni bir park daha kazandırıldı

Çok Okunanlar
1
Yılın 'en'lerinde Başkan Gürkan'a iki ödül birden

Yılın ’en’lerinde Başkan Gürkan’a iki ödül birden

2
Yeşilyurt'ta 'Z takımı' müzikal tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü

Yeşilyurt’ta ‘Z takımı’ müzikal tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü

3
Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

4
Battalgazi'ye 5 bin metrekarelik yeni bir park daha kazandırıldı

Battalgazi’ye 5 bin metrekarelik yeni bir park daha kazandırıldı

5
Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı

Aşk yolunda sinema filminin Malatya galası yapıldı

6
Malatya'da yeni yapılan havuzda ilk yüzme müsabakası yapıldı

Malatya’da yeni yapılan havuzda ilk yüzme müsabakası yapıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüfenkci, ''Malatya sağlıkta önemli gelişmeler kat etti''

Tüfenkci, ''Malatya sağlıkta önemli gelişmeler kat etti''

TÜRKSOY ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında işbirliği

TÜRKSOY ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında işbirliği

DAHA FAZLA
Yeşilyurt'ta pazar yeri dualarla hizmete açıldı

Yeşilyurt’ta pazar yeri dualarla hizmete açıldı

Jandarma'dan KADES tanıtımı

Jandarma’dan KADES tanıtımı

Koronada yapay zekayla yüzde 98'lik teşhis başarısı

Koronada yapay zekayla yüzde 98’lik teşhis başarısı

Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan'a ziyaretler

Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan’a ziyaretler