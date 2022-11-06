Başkan Güder, Esnafların Sıkıntılarını Dinledi

'Esnaf Gezisi' programlarını sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bulunan esnaflarla buluştu. Ekonominin can damarı esnafların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Güder, ilçede hizmet veren tüm esnaflara büyük önem verdiklerini belirtti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 06.11.2022 12:28
  • Güncelleme: 06.11.2022 12:28
Başkan Güder, Esnafların Sıkıntılarını Dinledi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeyi karış karış gezip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Hizmete sevdalı ve esnafların her daim emrine amade olan Başkan Güder, esnaf gezisi programı kapsamında Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bulunan esnaflarla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını varsa taleplerini dinleyen Başkan Güder, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Esnaf ziyaretlerinden duydukları memnuniyetleri aktaran Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Karakoç, “Battalgazi’nin çalışkan başkanı Osman Güder’e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çarşımızın bazı sıkıntıları vardı ve bunu başkanımıza ilettik. Başkanımızda sıkıntılarımızı yerinde görmek adına bugün bir ziyaret ettiler. Battalgazi Belediyesi çarşımızda bir çalışma yürütüyor. Esnaflarımız ve şahsım adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: "ESNAFIMIZIN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR"

Esnafların çay ikramını da geri çevirmeyen Başkan Güder, gördükleri destekle moral depoladıklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Battalgazi Belediyesi olarak bizler her zaman olduğu gibi yine esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile iç içe ve bir aradayız. Bugün Ayakkabıcılar çarşısında yapmış olduğumuz çalışmaları ve esnaflarımızın sıkıntıları dinlemek adına bir araya geldik. Bu çarşımız Malatya’nın en eski yerlerinden bir tanesi. Orijinalliğini bozmadan ilçemizi dönüştürme noktasında Battalgazi Belediyesi olarak ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Esnaflarımızın bizim başımızın tacı, ekonomimizin ise can damarlarıdır. Onlar hem hizmet sunan hem de hizmet alan kesimdir. Kamuoyu nabzını da en iyi esnaf kesimi tutar. Sorunları varsa çözümlenmeli, önerileri de varsa dikkate alınmalıdır. Bunun için de esnaf gezilerime ayrı bir önem veriyorum. Onlardan gördüğümüz destekle moral depoladık. Bir şehri yaşayan insanlarla birlikte güzelleştirirseniz eğer o insanlar mutlu şekilde yaşamını sürdürürler. Herkesin bildiği gibi bir deprem ve pandemi süreci yaşadık ve o süreçte esnaflarımız sıkıntıya girmişti. Battalgazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi o günde esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Battalgazi’miz içinde birlik ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz” dedi.

 

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

Bülten

Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Merkez Minibüs ve Otobüs Duraklarının açılışı gerçekleştirildi

Merkez Minibüs ve Otobüs Duraklarının açılışı gerçekleştirildi

Vaizpınarı Caddesi asfalta kavuştu

Vaizpınarı Caddesi asfalta kavuştu

Üniversite Topluluklarımızın Projelerine Destek Vereceğiz

Üniversite Topluluklarımızın Projelerine Destek Vereceğiz

Başkan Gürkan MHP'li başkanlarla buluştu

Başkan Gürkan MHP’li başkanlarla buluştu

Eğitimci-Yazar Kapaklıkaya, 7 Kasım'da Battalgazi̇li̇lerle Buluşacak

Eğitimci-Yazar Kapaklıkaya, 7 Kasım’da Battalgazi̇li̇lerle Buluşacak

Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali dolu dolu geçiyor

Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali dolu dolu geçiyor

Çok Okunanlar
1
Tüfenkci yeni adliye binası için süre verdi

Tüfenkci yeni adliye binası için süre verdi

2
Turgut Özal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm binaları yükseliyor

Turgut Özal Mahallesi’nde kentsel dönüşüm binaları yükseliyor

3
Başkan Çınar, 'İlçemizde 2 Bin 265 Adet Depreme Dayanıklı Konut Ve Dükkân İnşa Edildi'

Başkan Çınar, “İlçemizde 2 Bin 265 Adet Depreme Dayanıklı Konut Ve Dükkân İnşa Edildi”

4
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü için referandum çağrısı: Sıkıyorsa gel

Başkan Erdoğan'dan başörtüsü için referandum çağrısı: Sıkıyorsa gel

5
Kriptoya yeni katılacaklara Bitget'te başlamak için 6 sebep!

Kriptoya yeni katılacaklara Bitget’te başlamak için 6 sebep!

6
Gelinciktepe yol çalışması Kasım'da tamamlanacak

Gelinciktepe yol çalışması Kasım’da tamamlanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüfenkci, 'Hiçbir zaman yolumuzdan dönmedik'

Tüfenkci, 'Hiçbir zaman yolumuzdan dönmedik'

Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

DAHA FAZLA
Usta Şagirt Kümbeti restorasyon çalışmalarına muhtarlardan teşekkür

Usta Şagirt Kümbeti restorasyon çalışmalarına muhtarlardan teşekkür

MHP Malatya İl Başkanı Samanlı'ya Yılın En Başarılı İl Başkanı Ödülü

MHP Malatya İl Başkanı Samanlı’ya Yılın En Başarılı İl Başkanı Ödülü

'Yeşilyurt Çocuk Kitapları' Festivali Dolu Dolu Geçti

‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivali Dolu Dolu Geçti

Başkan Güder, Esnafların Sıkıntılarını Dinledi

Başkan Güder, Esnafların Sıkıntılarını Dinledi

Girişimcilik Topluluğu'ndan Proje Tanıtım Toplantısı

Girişimcilik Topluluğu'ndan Proje Tanıtım Toplantısı