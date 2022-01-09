Başkan Güder'den Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci yarısına moralsiz başlayan ve Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor teknik ekibi ve futbolculara moral ve destek ziyaretinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 'Ortak paydamız Yeni Malatyaspor'umuza yapılan haksızlıklara karşı dur diyoruz ve her daim takımımızın yanındayız' dedi.

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  • 09.01.2022 17:50
  • Güncelleme: 09.01.2022 18:21
Başkan Güder'den Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Spor Toto Süper Ligi’nin ikinci yarısına 1-0’lık Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti gerçekleştirdi. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenman yapan teknik ekip ve futbolcular ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, sarı kırmızılı ekibin son haftalarda hakem hataları nedeniyle ligde puan kaybı yaşadıklarını belirterek, herkesin ortak sevdası ve paydası olan Malatyaspor’un her daim yanında olduklarını vurguladı. Takım kaptanı Sadık Çiftpınar ve diğer futbolculara alın terlerinin son damlasına kadar mücadele etmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunan Başkan Güder, ligin 20.haftasında kendi sahasında konuk edeceği Göztepe maçında da başarı dileklerinde bulundu ve sarı kırmızılı takıma tatlı ikramında bulundu.

Başkan Güder: “Yapılan haksızlıklara dur diyoruz”

Yeni Malatyaspor’un son haftalarda haksızlığa uğradığını ve bunun için gerekli girişimlerde bulunduklarının altını çizen Başkan Güder, “Yeni Malatyaspor bizim ortak paydamızdır. Malatya’nın ortak paydasıdır. Sevincimizdir, başarısı bizleri sevindirir. Maçlarda mağlup olması bizleri üzer. Malatyalıların hepsini üzer. Anadolu’nun her takımı kıymetlidir. Bunu özellikle Futbol Federasyonumuzun bilmesi lazım. Fakat Malatyalıların sabırlarını taşırmamak gerek. Yapılan haksızlıklara dur diyoruz. Yeni Malatyaspor, kimsenin şahsi malı değildir. Hepimizin ortak değeridir. Dün nasıl sahip çıktıysak, bugünde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Teknik ekibimiz birçok noktada takıma güvendiğini belirtiyor ve bu bizi pozitif yönde etkiliyor. Bizler ortak paydamızın her daim yanındayız. Bugüne kadar takımımızın hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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Mete KURTCEBE
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