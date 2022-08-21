Başkan Güder'den, Kur'an kursu öğrencilerine ilgi

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Tekbir Cami'de eğitim alan öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Güder, 'Biz onların sıcaklığını, onlar bizim gönüllerimizi ferahlattılar. Rabbim çocuklarımızı Dinine, Vatanına ve Milletine bağlı kullarından eylesin' dedi.

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  • 21.08.2022 12:06
  • Güncelleme: 21.08.2022 18:04
Başkan Güder'den, Kur'an kursu öğrencilerine ilgi
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Çocuklara Kur’an-ı Kerim ve dini bilgileri öğretmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte açılan Yaz Kur’an Kurslarında dersler devam ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de Tekbir Cami’deki Yaz Kur’an Kursunda eğitimlerini alan öğrencilerle bir araya gelerek, onlara başarılar diledi. Öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Güder, çocuklarla tek tek yakından ilgilendi. Çocuklara öğrenme isteklerinin çok kıymetli olduğunu da hatırlatan Başkan Güder, öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Güder, “Pırıl pırıl yavrularımızı Kuranı Kerim’i ezberlerken görmek beni çok mutlu etti. Öğrenme isteğiniz çok kıymetli. Rabbim Kur’an-ı Kerim’i anlamayı ve onunla amel etmeyi nasip etsin. Evlatlarımızı Kur’an Kerim ile buluşturmanın ve öğretmeniz hakikaten çok sevindirici bir durum. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son yıllarda açmış olduğu Kur’an kurslarına yoğun ilgi var. Kur’an-ı Kerim bizin en büyük rehberimizdir. Bizim yolumuzu aydınlatan rehberimize sımsıkı sarılmalıyız. O olmadan hayatımız eksik olur. Rabbim çocuklarımızı Dinine, Vatanına ve Milletine bağlı kullarından eylesin. Cami, mescit ve ibadethanelerimizde bu kutsal görevi layıkıyla yürüten din görevlilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Mete KURTCEBE
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