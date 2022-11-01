Başkan Güder’den ilçeyi yarınlara hazırlama vurgusu

Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısının 1.birleşim 1.oturumunda bir araya gelerek, 8 gündem maddesini görüştü. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı 1.birleşimin 1.oturumu ile başladı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Toplantıda İlk olarak Ekim ayı olağan toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 8 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler mecliste kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan ve mülkiyeti Battalgazi Belediyesi’ne ait Saray Mahallesinde bulunan 408 ada 343 nolu parsel üzerindeki 5 katlı binanın, Boran Mahallesinde bulunan 149 ada 2,3 ve 150 ada 1.nolu parseller ile trampa (takas) edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Güder’den ilçeyi yarınlara hazırlama vurgusu

Toplantı sonrası kısa bir konuşma gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediye Meclisi Kasım ayı toplantımızı başlatıyoruz. Değişen ve gelişen ilçemizi daha güzel yarınlara hazırlama noktasında Battalgazi Belediyesi olarak gece demeden gündüz demeden yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz, koymaya da devam edeceğiz. Aldığımız kararların Malatya ve Battalgazi’miz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısının ikinci bileşimi ise 7 Kasım Pazartesi günü saat: 15.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.