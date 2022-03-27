Başkan Güder: “Milletimizin hizmetkarıyız”

Malatya’da AK Parti Battalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Milletimizin hizmetkarıyız” dedi.

Battalgazi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıya, AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ile milletvekili Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Battalgazi’miz de olduğu gibi tüm ilçelerimizde de teşkilatlarımızın gayret ve çabalarıyla Malatya’mız teşkilat olarak Türkiye’ye rol model olmaya devam ediyor. Önce 2023 seçimlerini yaşayacağız. Ardından hızla 2024 seçimleri için çalışacağız. 2023’de inanıyoruz ve biliyoruz ki biz kazanacağız.” dedi.

AK Parti Battalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise göreve geldikleri ilk günden itibaren Battalgazi’ye hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Güder, “Göreve geldiğimizde ilçemize daha çok ne kazandırabiliriz düşüncesinde olduk. Battalgazi tarihin, kültürün, medeniyetin iç içe olduğu önemli ilçelerimizden bir tanesi. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren de her alanda ilçemizi daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olduk. Biraz önce arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu ve hizmetlerimizi yer aldığı bir sine vizyon izledik. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlerde ilçemizin ve ilimizin Şehrül Eminleri olarak, ilçemizdeki tarihi, kültürü, medeniyeti ayağa kaldırmak ve bunu insanlarla buluşturmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Malatya’mıza önemli yatırımlar yapıldı. Büyük katkılar sağlandı. Arslantepe, Kervansaray, Surlar, türbeler, hanlar ve hamamlar ayağa kalktı. ayağa kaldırdık. Bölgemizde tarihimize sahip çıktık. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Bu minval üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yolda bizlere desteklerini esirgemeyen Milletvekillerimize, il başkanıma ve ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla biz, bu milletin hizmetkarıyız. Bu sorumlulukla da yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da çalışmalardan bahsederek, "Eğitim konusunda olsun, diğer alanlarda da yoğun bir çaba içerisindeyiz. Binlerce kilometre asfalt yaptık. Genel Merkezimizin tespitidir bu. En çok hizmet yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Sizlerde bunların canlı şahidisiniz. Çıktığımız bu yolda durmak yok yola devam diyoruz. Malatya’mızı mazisine layık istikbale hep birlikte ele ele verip hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise teşkilat olarak uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Mensubu olduğum ve gurur duyduğum Malatya teşkilatımıza emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Milletvekili Hakan Kahtalı ise konuşmasında pandemi nedeniyle ara verdikleri İl danışma toplantılarının bundan sonra devam edeceğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Öznur Çalık’da 20 yıldır AK Parti iktidarının her yeri hizmet ağına çevirdiğini ifade ederek, "Bu AK Parti’nin birinci 20. yılı. İnşallah Allah nasip ederse 2023’te de ikinci 20 yıla da Cumhur İttifakı ile birlikte hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci’de, "AK Parti grup başkanımız ve bizlerin abisi olan İsmet Yılmaz, bugün Malatya. Bakanlıklar geçer ama ağabeylik ve dostluk ayrı bir şey. Bu davanın yetiştirmiş olduğu önemli bir ismi. Malatya’mızda kendisini ağırlamaktan onur duyuyoruz. İl Danışma toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Programda son olarak söz alan AK Parti Meclis Gurup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise kuraklıkla, enflasyonla ile ilgili tedbirler aldıklarına ve pandemiden etkilenen kesimlere destek verdiklerini belirtti.

Yılmaz, “Dünya çapında yaşanan kuraklık olumsuz iklim koşulları ve stoklama eğilimindeki artış gıda fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Biz de bu gelişmelerden etkilendik. Bu olumsuzluğun etkilerini en aza indirmek için hükümetimizce birçok tedbir alında. Pandemiden etkilenen kesimlere destekler verildi. 2002’den bu yana verilen desteklerin miktarı 700 milyarı aştı. Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liranın üzerinde kamu gelirinden vazgeçildi. Bahsedilen bu tutara doğalgaz ve elektrik alanında verilen destekler de dahil değildir” ifadelerini kullandı.