Başkan Çöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projeleri hakkında bilgi verdi

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, önceki günkü Isparta ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme imkanı bulduğunu, kendisine projeleri hakkında bilgi verdiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan...

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  • Güncelleme: 16.10.2018 15:41
Başkan Çöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projeleri hakkında bilgi verdi
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, önceki günkü Isparta ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme imkanı bulduğunu, kendisine projeleri hakkında bilgi verdiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan...
Malatya Gerçek Haber -

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, önceki günkü Isparta ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme imkanı bulduğunu, kendisine projeleri hakkında bilgi verdiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl "Geçtigimiz Cuma günü Isparta ilimizi ziyaret eden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi biz de karşılamaya gittik. Karşılama esnasında Cumhurbaşkanımız bize ilgi gösterdi, bizim de kendisine Sandıklı ile ilgili iki dev projeden bahsetme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımız yapılması için talimat verdiler ve bu projelerimiz ile ilgili dosyaları yetkililere ilettik. İnşallah en kısa sürede hayata geçirecegiz. Sandıklımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. dedi.

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