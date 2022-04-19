Başkan Çınar, parkta düzenleme ve yenileme çalışmasını inceledi

Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde hizmete sunulan parkların temizliğini ve bakımını yapan Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri, 7’den 70’e tüm vatandaşların hem spor hem eğlence hem de dinlenme amaçlı kullandığı parklarda bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Tosun ve Çukurdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ile birlikte Çukurdere Çocuk Parkında devam eden düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Çukurdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş, “ Muhtarlık Binamızın ön kısmında bulunan ve her yaştan vatandaşımızın yararlandığı park alanımızda Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından revizyon, yenileme ve çimleme çalışmaları devam ediyor. Yeşil alanların toprakları baştan aşağıya yenilendi, oyun grupları yenilenecek, çok güzel işler yapılıyor. Bölgemizin en büyük parklarından olan Çocuk Parkımızın daha güzel ve nezih bir görüntüye ulaşması için desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise parklarda yaptıkları düzenleme ve yenileme çalışmaları neticesinde Yeşilyurt’un var olan güzelliklerine yeni güzellikler kazandırdıklarını söyledi.

Çurkurdere Çocuk Parkını yeni yatırımlarla daha nezih ve konforlu bir görüntüye kavuşturacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz havaların ısınmasıyla birlikte gerek yeni park alanlarının ilçeye kazandırılması gerekse de mevcut parkların düzenlenmesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz çocuk oyun gruplarının bakımı ve yenilenmesi, zemin iyileştirme, aydınlatmalar, yeşil alan revizyonu ve yeni ağaç dikimleriyle birlikte parklarımızın daha güzel bir görüntüye ulaşması için çalışıyorlar. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yıl sonu itibariyle artırmak için yeni sezona çok hızlı bir giriş yaptık, ekiplerimiz Ramazan Ayı olmasına rağmen büyük bir özveriyle ilçemizin dört bir tarafında belirlenen çalışmaları yerine getiriyorlar. Tüm mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, ellerine ve emeklerine sağlık” diye konuştu.

Yeşilyurt’un yeşil ve doğal güzelliklerine yeni güzellikler katmaya devam ettiklerini vurgulayan Çınar, “ Yeşil alanları, doğal zenginlikleri ve güzel bir atmosfere sahip Yeşilyurt’umuzun bu güzelliklerini hem korumak hem de güçlendirmek için yeşillendirme ve park hizmetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Hemşehrilerimizin bir yandan spor yaptıkları diğer taraftan günün yorgunluklarını attıkları park alanlarımızın temiz, düzenli ve modern bir görüntüye sahip olmasını önemsiyoruz. İlçemizin merkezi mahallelerinden olup, nüfusu hızla artan Çukurdere Mahallemizde hizmete sunduğumuz park alanımızda bölgemizin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tüm parklarımızda olduğu gibi buradaki park alanımızın eksikliklerini teker teker giderip, baştan aşağıya revize ediyorlar. Her yaştan vatandaşımızın yararlandığı buradaki park alanımız yapılacak düzenleme çalışmalarıyla birlikte daha nezih, daha kaliteli ve daha yeşil bir görüntüye ulaşacaktır. Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Çınar, park incelemesinden sonra mahallede bulunan işyerlerini de ziyaret ederek esnaflara “hayırlı işler” temennisinde bulunurken, mahalle sakinlerine gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti.