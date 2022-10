Başkan Çınar, Mitinge Tüm Malatya’lıları Davet Etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya’da ağırlayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız, Dünya Lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman sahip çıkan, destek ve katkılarını esirgemeyen tüm Malatyalıların, Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşku ve heyecanla bağrına basacağına yürekten inanıyoruz. Ülkemizi her alanda çağ atlatan dev projelerin ve yatırımların altına imza atan, Türkiye’yi ulusal ve uluslararası arenalarda çok güçlü bir şekilde temsil eden, mazlumların umudu, milletimizin gururu Sayın Cumhurbaşkanımızı kentimizde ağırlayacak olmak bizim adımıza büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Malatya’ya her gelişinde yeni bir yatırım ve projenin müjdesini veren, aydınlık ve güçlü Türkiye’nin mimari Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşılayıp, en güzel şekilde misafir edeceğiz. 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00’de Malatya Büyükşehir Belediyesinin yan tarafındaki alanda düzenlenecek dev mitingde vatandaşlarımıza hitap edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarihi ziyaretini hep birlikte büyük bir katılım altında gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bizler hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak bu kutlu mücadelesinde ona olan güvenimizi ve desteğimizi bir kez daha tüm dünyaya ilan edeceğiz. Malatya Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanımızda Malatya’yı çok seviyor. Malatya’lı hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi yine kadirşinaslığı ve ev sahipliğinin en güzel örneğini Sayın Cumhurbaşkanımıza yansıtarak, Malatya’nın güçlü desteğini bir kez daha ortaya koyacaktır. Bizlerde bu ziyaretin en güzel şekilde yaşanması, Malatyalıların ve Yeşilyurt’luların desteğini Sayın Cumhurbaşkanımıza başarılı bir şekilde ulaştırmak içinde elimizden geleni yapıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi bu tarihi mitinge davet ediyorum.” diye konuştu.