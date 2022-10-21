Başkan Çınar, İÜ ’de ki ‘Memlekete Hoşgeldin’ Stantını Ziyaret Etti

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclis Üyeleri tarafından ağırlanan öğrencilere, Yeşilyurt ile Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları hakkında bilgi verilip, el broşürleri dağıtılıyor.

AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile birlikte İnönü Üniversitesine giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt standının yanı sıra diğer stantları da ziyaret ederek, Malatya’ya yeni gelen öğrencilerle sohbet edip, bilgiler paylaştı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi için İnönü Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin Malatya’yı tanımaları için başlatılan ‘Memlekete Hoşgeldin’ projesinin çok değerli olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ülkemizin dört bir tarafından okumak için Malatya’ya gelen, her biri ayrı bir değer ve kıymet taşıyan öğrencilerimizi kentimizde en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. İnönü Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimizin kentimizi tanımaları için başlatılan ‘Memlekete Hoşgeldin’ projesi de bu açıdan yerinde ve doğru bir çalışmadır. Kent Konseyimizle ortaklaşa açtığımız standımızla bizde bu projede yerimizi alarak, öğrencilerimize hem kentimizi hem de ilçemizi tüm yönleriyle tanıtıyoruz, el broşürleri dağıtıyoruz. Buradaki tanıtım faaliyetlerimizin yanı sıra ilerleyen zamanlarda yapacağımız organizasyonlarla üniversiteli öğrencilerimizi ilçemizde misafir ederek, tarihi ve doğal zenginliklerimiz ile yeni yatırım alanlarımızı gezdireceğiz. Öğrencilerimizin kentimizi ve ilçemizi yakından tanımaları için çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Üniversiteli öğrencilerimize en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Öğrencilerimizin mutlu, huzurlu ve güzel bir şekilde okumaları ve eğitimlerini tamamlamaları için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Döneminin tüm öğrencilerimize hâyırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bütün öğrencilerimize Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza hoşgeldiniz diyorum.” şeklinde konuştu.

