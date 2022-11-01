Bakan Yardımcısı Büyükdede, Başkan Gürkan ile bir araya geldi

Çeşitli temas, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Malatya Valisi Hulusi Şahin ile TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin ve beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

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  • 01.11.2022 15:07
  • Güncelleme: 01.11.2022 18:09
Bakan Yardımcısı Büyükdede, Başkan Gürkan ile bir araya geldi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) programı dahilinde Malatya’da yapılacak olan “Türkiye’de Tekstil ve Hazır Giyimde Markalaşma ve Sektörün Geleceği” konulu panele katılmak için Malatya’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Başkan Gürkan ile bir araya geldi.

“İlimizde gerçekleştirilecek olan çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum”

Malatya tekstil sektörünün her geçen gün daha da geliştiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Bakan Yardımcımız Malatya’mızın sanayisinin ayağa kaldırılması noktasında özellikle lokomotif sektör olan tekstilin sorunlarıyla ilgili, markalaşma ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaları yerinde görmek ve incelemek maksadıyla Malatya’daki çalıştaya katılmak için şehrimize teşrif ettiler. İnşallah ziyaretlerinin amaçları doğrultusunda Malatya’daki tekstil sektörünün daha yükselmesi, daha fazla istihdam ve daha fazla üretim yapması noktasında markalaşmasıyla ilgili yapılan çalıştayın Malatya’mıza ve Malatya’daki tekstilcilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Türkiye’de birçok Malatyalı tekstili sırtlamış durumda”

SANTEK programı çerçevesinde büyükşehirlerde toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “ Ekibimizle beraber Malatya’da tekstil konusunda markalaşma ve sürdürebilirlikle ilgili gelişmelerde izlenebilecek yöntemler konusunda arkadaşlarımızla SANTEK programı yapmayı hedefledik. Türkiye’nin her tarafında özellikle büyükşehirlerimizde SANTEK programımızı uyguluyoruz. Şehrin sektörlerine uygun yapılanmaları birlikte gözden geçiriyoruz. Valiliğimiz, belediyemiz, üniversitelerimiz ve teşkilatlarımızla sanayicilerimizle beraber sektördeki gelişimi sağlamaya gayret ediyoruz. Yapılacak olan toplantılarda ve görüşmelerde Malatya’nın tekstil sektörüyle ilgili konularını, problemlerini, ihtiyaçlarını bu vesileyle gözden geçirme fırsatımız olacak. Malum Malatya sadece Malatya’nın tekstilcisi değil Türkiye’nin tekstil merkezi. Özellikle İstanbul’da olsun diğer şehirlerimizde olsun birçok Malatyalımız tekstili sırtlanmış götürmektedir. Onların büyük emeği var. Onun içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Malatya’da bu konuyu masaya yatırıp bu konuyla ilgili olsun, Malatya’nın sanayisinin gelişiminin sağlanmasıyla alakalı, sanayi alanlarının büyütülmesiyle alakalı, enerji konularıyla ilgili problemlerin çözümüyle alakalı konuları bu fırsatla değerlendirme imkânımız olacak” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şeref defterini imzalayan Büyükdede’ye Gürkan tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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Hasan Yağmur
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