Ayla Fırat Malatya Boks Tarihine Geçti

Türkiye Boks Federasyonu 2022 Faaliyet programı içerisinde Üst Minikler Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 24 Haziran-01 Temmuz 2022 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenmişti.

Şampiyonada Malatya adına yarışan Milli Sporcu Ayla FIRAT 60 Kg’da Türkiye şampiyonu olmuştu. 15 Temmuz 5 Ağustos 2022 tarihinde Kastamonu ilinde Türk Boks Milli Takım kampına katılmıştı. 10-21 Ağustos 2022 tarihinde Erzurum- Türkiye’de devam eden Avrupa Kadınlar ve Erkekler Boks Şampiyonasına katıldı.

Milli Sporcu Ayla FIRAT şunları söyledi; ’’İlk defa katılmış olduğum Türkiye Boks Şampiyonasında 60 kg’da Şampiyon olmuştum. Çok mutlu oldum ve o mutluluğu anlatmak mümkün değil. 15 Temmuz 5 Ağustos 2022 tarihinde Kastamonu ilinde Türk Boks Milli Takım kampına katıldım ve ardında 10-21 Ağustos 2022 tarihinde Erzurum ilinde devam eden Avrupa Kadınlar ve Erkekler Boks Şampiyonasında Malatya’mız adına yarıştım. Malatya adına tarihte ilk defa bayanlar kategorisinde Avrupa Boks Şampiyonasında yarıştığım için ayrıca çok mutluyum. Bana maddi ve manevi olarak destek veren Antrenörüm Ramazan YAVUZ hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. Hocamla yolumuz uzun İnşAllah hocamın göstermiş olduğu hedeflere en kısa zamanda ulaşacağız. Şimdi Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonasına katılarak Milli Sporcu oldum ve bundan sonra Uluslararasında şampiyon olmak için çalışacağım. İl dışında birçok teklif gelmesine rağmen şuan sadece Malatya’mız adına yarışmak istiyorum. Malatya’mıza hocamla beraber ilkleri yaşatmak istiyorum. Bana destek veren hocama, Aileme ve tüm Malatya’mıza teşekkür ediyorum." Dedi.

Milli Takım Antrenörü ve Aynı zamanda Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ şunları söyledi; ‘’Malatya’mız adına Boks tarihte ilk defa bayanlarda Avrupa Boks Şampiyonasında yarışan Milli Sporcu Ayla FIRAT derece yapmamasına rağmen tarihe geçti. Bu başarısı Malatya’mız için çok önemlidir. Tabii ki gönül isterdi ki ilk Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonu olmayı çok arzu ediyorduk. Ama bu seferlik olmadı ama ilerde Allah nasip ederce birçok başarılara hem Milli Sporcu Ayla FIRAT ve birçok temelden gelecek sporcular ile imza atacağız. Ben tekrardan Milli Sporcu Ayla FIRAT sporcumuzu tebrik ediyorum. Ailesine ve tüm destek veren kıymetli Malatya’lı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." Dedi.

Malatya Boks İl temsilcisi Aziz BAYDUZ şunları söyledi; ‘’Malatya’mız adına büyük bir başarıdır. Gerçekten bu büyük gururu Malatya’mıza yaşatan Milli Sporcu Ayla FIRAT’ı ve Antrenörü Ramazan YAVUZ hocamızı tebrik ediyorum. Malatya’mız gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına eminim. Göreve geldiğimiz günden bu yana büyük başarılara imza atıyoruz." Dedi

