Artistik Buz Pateni

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  • 13.08.2022 00:29
  • Güncelleme: 13.08.2022 00:29
Artistik Buz Pateni
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Artistik buz pateni ülkemizde çok yaygın bir spor olmasa da dünyada birçok ülke bu spora önem vermektedir. Artistik buz pateni bireysel ya da çift olmak üzere iki farklı yolla belli başlı hareketlerin yapıldığı bir olimpiyat sporudur. Bu spor aynı zamanda buz üstünde dans etmenin de ayrı bir yoludur. Hareketlere ve dansa uygun bir kostüm seçerek gösterinin konusuna göre hareket etmek gereklidir. Sporun uluslararası yönetim organı Uluslararası Paten Birliği (ISU) olarak adlandırılır. 

Artistik buz pateni 1908 Yaz Olimpiyatları ile olimpiyat programına spor olarak kabul edinilip alınmıştır.1924 Kış Olimpiyatları ile de ilk kez Kış Olimpiyat Oyunları adı altında yarış düzenlenmiştir.

Olimpiyatlar düzeyinde yarışmalar Buz Dansı, Çiftler, Tekler disiplinlerinde yapılır. Bunun dışında artistik patinaj başka pek çok değişik şekilde dörtlü ya da 10-12 kişilik gruplar halinde de yarışmalara katılmak mümkündür.

2010 Kış Olimpiyatları itibariyle madalya sıralaması

2010 Kış Olimpiyatları itibarıyla madalya sıralamasında ABD 14 altın, 16 gümüş, 16 bronz toplam 46 madalya ile ilk sıradadır. Rusya, 12'si altın toplam 22 madalya ile ABD'yi takip etmektedir. Sovyetler Birliği 10 altın toplam 24 madalya ile madalya sıralamasında üçüncü sıradadır.  casinoslot

  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Rusya
  3. Sovyetler Birliği
  4. Avusturya
  5. Büyük Britanya
  6. İsveç
  7. Kanada
  8. Doğu Almanya
  9. Fransa
  10. Norveç
  11. Birleşik Takım
  12. Almanya
  13. Çin
  14. Japonya
  15.  Almanya Birleşmiş Takımı
  16.  Hollanda
  17.  Çekoslovakya
  18.  Finlandiya
  19.  Batı Almanya
  20.  Belçika
  21.  Ukrayna
  22.  Güney Kore
  23.  Macaristan
  24.  İsviçre
  25.  İtalya

Kaynak. : https://casinoslotr.com/giris/

Mete KURTCEBE
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