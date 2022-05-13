Aranan zanlı JASAT'tan kaçamadı

Malatya'da, 12 yıl 33 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs Jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 13.05.2022 17:13
  • Güncelleme: 14.05.2022 00:14
Aranan zanlı JASAT'tan kaçamadı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarmanın Dedektifleri (JASAT ) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl 33 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Hasan Yağmur
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