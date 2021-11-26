Aracınızdaki Sıvıları Ne Kadar Sürede Değiştirmelisiniz

Sürücü belgesi sahipleri, heyecanla aldıkları araçlarına iyi bakmak ve onu her zaman ilk günkü gibi bulmak istiyorlar.

Sürücü belgesi sahipleri, heyecanla aldıkları araçlarına iyi bakmak ve onu her zaman ilk günkü gibi bulmak istiyorlar. Eğer sizler de araçlarınızın zarar görmemesini istiyor ve bakımlarını eksiksiz olarak yaptırmayı planlıyorsanız, Güven Sürücü Kursu’nun talimatlarına gözünüz kapalı bir şekilde güvenebilirsiniz.

Araçların mekanik ve elektrik parçaları kadar önemli olan sıvı kısımlar, aracın performansını etkileyen unsurların başında geliyor. Motor yağı, fren ve direksiyon hidroliği, antifriz ve şanzıman yağı gibi pek çok ayrı sıvıya ev sahipliği yapan aracınızda bu sıvıları düzenli olarak değiştirmeniz gerekiyor.

Bizler en iyi Denizli sürücü kursu olarak sizlere bugün araç sıvıları hakkında çok önemli bilgiler vermek istedik. Eğer hayalinizdeki araca kavuşmak, kolayca sürücü belgesi sahibi olmak ve iyi bir direksiyon eğitimi almak istiyorsanız gönül rahatlığı ile sürücü kursumuza başvurabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin araç sıvıları hakkında daha fazla bilgi öğrenelim.

Araç Sıvıları Ne İşe Yarar

Sıvıların eşsiz kimyasal ve fiziksel yapıları, onlara pek çok önemli özellik kazandırıyor. Otomotiv gibi değerli ve büyük bir sektörde de bu sıvıların kullanımı sürücü belgesi sahiplerine büyük kolaylık ve rahatlık sunuyor.

Motor yağı, sürekli çalışan ve birbiriyle temas halinde olan metal motor parçalarının zarar görmesini engelliyor. Aracın en büyük mekanik unsurlarından birisi olan motorun gördüğü en ufak zarar bile performansı büyük ölçüde etkileyebiliyor. Bu yüzden motoru her daim korumak ve ona gelebilecek zararları engellemek oldukça önemli.

Hidrolik sıvıları ise aracın durmasını, hareket etmesini ve yön değiştirmesini kontrol eden özel sıvılardan oluşuyor. Sürücü belgesi ve araba sahibi kişilerin frende oluşturduğu küçük bir kuvvet, hidrolik sıvısı sayesinde büyüyerek tonlarca ağırlıktaki araçları durdurabiliyor. Sürekli sürtünmeye maruz kalan tekerler, direksiyon hidroliği aracılığıyla büyük bir kuvvet uygulamadan dönebiliyorlar.

Antifriz ise hepimizin yakından tanıdığı, araçlarımızı zorlu kış şartlarından koruyan önemli bir sıvı. Araçtaki sıvılara karıştırılan bu antifriz, aracın içindeki sıvıların donma sıcaklığını düşürüyor ve sıvıların donup arıza çıkarmasını engelliyor. Şanzıman yağı ise aynı motor yağında olduğu gibi vites sistemini koruyarak bir hasar meydana gelmesini engelliyor.

Araç Sıvılarını Ne Zaman Değiştirmeliyiz

Aslında araç sıvılarının değiştirme tarihini, sürücü belgesi sahiplerinin kendileri belirlemeleri gerekiyor. Gözle görülür bir arıza çıkmadan önce, araçlarınızı düzenli olarak bakıma sokmanız. Bu bakımlarda çıkan sorunları da en kısa sürede gidermeli ve aracınızı eskisi gibi kullanmaya devam etmelisiniz.

Aksi takdirde, araç sıvıları büyük arızalara hatta kazalara yol açarak hayatınızı riske atabilir. Bu yüzden sıvı kontrolünüzü mutlaka yılda iki veya üç kere yaptırın. Değişmeye ihtiyacı olan sıvıları değiştirin ve performans testlerinden geçer not alana kadar bakımınızı sonlandırmayın.

Böyle rutin bakımlar yaparak ilerde karşılaşabileceğiniz büyük sorunları engellemiş ve birçok masraftan kurtulmuş olursunuz. Güven Sürücü Kursu olarak aracın değerli parçalarını koruyan ve sürüş konforunu arttıran bu sıvılara iyi bakmanızı öneriyoruz. Kış dönemlerinde antifrizi, motorun performansı düştüğünde motor yağını, fren veya direksiyonda bir bozukluk hissettiğinizde de hidrolik sıvılarını değiştirmeyi sakın unutmayın!