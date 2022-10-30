Apex Legends Yeni Sezon 15 Geliyor

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  • 30.10.2022 22:02
  • Güncelleme: 30.10.2022 22:02
Apex Legends Yeni Sezon 15 Geliyor
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Oyun severler Apex Legends Sezon 15 ile beraber gelecek olan yeni harita, karakter ve güncellemeler için sabırsızlanıyor. Peki Apex Legends Sezon 15 ne zaman yayınlanacak ? Yeni karakter Catalyst kim ve hangi özelliklere sahip ? Yeni harita Broken Moon hakkında detaylar neler ? Oyunda ne gibi değişiklikler ve güncellemeler olacak ? Hepsini yazımızda derledik.

Apex Legends Sezon 15 Ne Zaman Yayınlanacak ?

Tüm oyuncuları şimdiden heyecanlandıran Apex Legends 15. Sezon 1 Kasım Salı 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 20:00’da erişime açılacak. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC dahil olmak üzere tüm desteklenen platformlarda yeni bir yama hazır olacak.

Apex Legends Sezon 15 Yeni Karakter Kim ve Özellikleri Neler ?

Oyunun yapımcısı Respawn Entertainment ve yayıncı Electronic Arts, yeni Sezon 15 Efsanesinin 'Catalyst' olduğunu açıkladı. Tıpkı Seer gibi Catalyst de Boreas gezegeninden geliyor. Catalyst büyüleyici olduğu kadar düşmanlarına korku salan bir karakter. Asıl ismi Tressa Smith olan karakter deneyimli bir terraformer ve savunma sihirbazı. Savaş alanında kontrolü ele geçirmek için Ferro Fluid ismi verilen bir sıvı demir kullanıyor.

Yetenekleri Neler ?

Catalyst, Pasif Yeteneği Barricade sayesinde sıvı demir ile yolları kapatabiliyor ve kapıları güçlendirebiliyor. Bu sayede takımına kolayca zaman kazandırıyor. Taktik yeteneği Piercing Spikes ile fırlattığı sıvı demir yakındaki düşmanlar üzerinden geçerken delici sivri uçlara dönüşüyor ve düşmanın direncini kırıyor. Ulti yeteneği Dark Veil ile rekabeti adeta gölgede bırakan Catalyst ördüğü sıvı demir duvarıyla düşmanların görüşünü sıfıra indiriyor ve eğer rakipler bu duvarın içinden geçmeye kalkarlarsa karanlık bir görüşle ile beraber hareketleri yavaşlıyor. Görünüşe göre Catalyst takımlar için stratejik ve vazgeçilmez bir karakter olacak.

Catalyst’in Apex Legends Mobile ’a eklenip eklenmeyeceği ise merak konusu.

Yeni Harita: Broken Moon (Kırık Ay)

Broken Moon, 2708'de meydana gelen feci meteor etkisinin bir sonucu olarak Cleo Recovery Council tarafından görevlendirilen bir terraforming projesidir. Broken Moon, Apex Legends'a eklenen beşinci battle royale haritası olacak. World's Edge'den biraz daha büyük, ancak Storm Point'ten daha küçük olan haritayla Respawn "köklerine geri döndüklerini" söyledi. Yeni harita alıştığımız Zipline’lardan farklı olarak daha uzun Ziprailler ve POİ’lerle donatıldı.

Yeni Güncellemelerden Bazıları

Unutmamak gerekiyor ki Apex Legends Sezon 15 her yeni sezonda olduğu gibi yeni Hediyeler, Çıkartmalar ve Savaş Bileti, silah ayarlamaları ve hata düzeltmeleriyle birlikte gelecek.

Ayrıca Sezon 15'in en önemli özelliklerinden biri de hediye sistemi olacak. Bu, oyuncuların arkadaşları için Apex mağazasından ürün satın almalarını sağlayacak.

Mete KURTCEBE
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