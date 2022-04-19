Anılarla Hamit Fendoğlu konulu panel düzenlendi

Malatya Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken, 18 Nisan 1978 tarihinde evine posta ile gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte hayatını kaybeden Hamit Fendoğlu, bir panel ile anıldı.

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  • 19.04.2022 18:20
  • Güncelleme: 19.04.2022 21:05
Anılarla Hamit Fendoğlu konulu panel düzenlendi
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken, 18 Nisan 1978 tarihinde evine posta ile gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte hayatını kaybeden Hamit Fendoğlu, bir panel ile anıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Anılarla Hamit Fendoğlu” konulu panele Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Naci Şavata konuşmacı olarak katıldı.

Panele, MHP Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Celal Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ile Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, katılımcılara teşekkür ederek, “ 44 yıl önce bomba tuzaklı hain bir saldırı ile şehit olan Malatyamızın yetiştirdiği nevi şahsına münhasır muhterem merhum Hamit Fendoğlu’nu anmak için bir araya geldik” dedi.

Kızılay’ın konuşmasının ardından Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu söz alarak, amcası Hamit Fendoğlu’nu anlattı. Fendoğlu, “Bugün 2 yıl aradan sonra tekrar Üniversitemizin organizasyonunda böyle bir anma töreninde bir araya geldik. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu memleketin bir evladı haince şehit edildi. Önemli olan neden şehit olduğunun farkında olmamızdır. Bugün biz bu konferansları yapıyorsak bunun sayesindedir. Eğer bugün burada rahat bir şekilde okuyabiliyorsanız geçmişte mutlaka kanla yazılmış bir tarih vardır” ifadelerini kullandı.

Panele konuşmacı olarak katılan, o dönemde Malatya Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunan şu anki Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Naci Şavata, Hamit Fendoğlu’nun şehit edilme sürecini anlatarak “Hamit Fendoğlu’na gönderilen hediye paketi Zat’a mahsus idi. Haince katledilişinin haberini üzüntü ile aldık” dedi.

Şavata, Hamit Fendoğlu’nun şehit edilme sürecini anlatarak, “Biz kendisi ile beraber yıllarca çalıştık. Ölümünün üzerinden 44 yıl geçti. Büyük hizmetler getirerek Malatyamızı yaptıkları ile şaha kaldırdı. Memleket sevdasına düşmüş, haklının yanında haksızın karşısında durmuş bir isimdir. Halktan, milletten, ama en önemlisi doğruluktan yana olduğu için kendisine halk tarafından Hamido lakabı verildi. Hamido, gelini ve iki torunu, bu hain saldırıda yaşamını yitirdi. Bizim zamanımızda insanlar siyasi görüşleri yüzünden çatışmalar yaşıyorlardı. Bugün sizleri böyle beraber ve bir görmek gurur verici. Sayın Fendoğlu unutulmayacak bir değerdir” ifadelerini kullandı.

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Mete KURTCEBE
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