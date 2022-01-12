Alanyaspor Başakşehir Maçında Gerilim

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  • 12.01.2022 12:10
  • Güncelleme: 12.01.2022 12:30
Alanyaspor Başakşehir Maçında Gerilim

Lig arasından sonra maçlara başlanan Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanmaya devam etti. Başakşehir'i kendi evinde ağırlayan Alanyaspor 1 puan alarak haftayı tamamladı. Maçın atmosferinde gerilim rüzgarı eserken iki takımda belirli bir süre 10 kişi oynadı.

Yenilmeyen Başakşehir

Teknik Direktör Emre Belözoğlu geldiğinden beri çok iyi bir performans tutturan Başakşehir futbol takımı kendi evinde 11 maçtır yenilgi yüzü görmedi. İyi bir çıkış yakalayan İstanbul takımı Alanyaspor'a konuk oldu.

Hayli hareretli bir maç olan Alanyaspor ve Başakşehir 1 1'lik skorla berabere bitti. Alanyaspor ise koronavirüs paniği yaşayan bir başka takım olarak öne çıktı. Birçok eksikle sahaya çıkan Alanyaspor'da yeni teknik adam Farioli'nin ilk maçı oldu.Alanyaspor ilk golü atan taraf oldu. Babacar 14. dakikada rakip takımın filelerini golü ile havalandırdı. Çok geçmeden Başakşehir futbol takımı da aradığı golü Caiçara ile kaydetti. Maçta eşitlik sağlandı. İkinci yarıda gol atılmayan Alanyaspor ve Başakşehir maçında yaşanan gerilimli anlar hafızalara kazındı. Sert bir futbolun oynandığı karşılaşmada istenmeyen olaylar yaşandı.

İki Takım da 10 Kişi

bahigo giriş Önce Başakşehir 41. dakikada 10 kişi kaldı. Futbolcu Ömer Ali Şahiner'in hakem tarafından kırmızı kart görmesi takımının 1 kişi eksik kalmasına neden oldu. Çok geçmeden Alanyaspor takımı da 10 kişi kaldı. İkinci yarıda Alanyaspor takımından Umut Güneş hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hayli yüksek gerilimli bir maç olan Alanyaspor Başakşehir maçında skor eşitlikle sonuçlandı. hiperbet

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