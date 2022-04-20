Alan, ''Hasar Tespitleri Titizlikle Yapılsın''

Malatya Battalgazi İlçesi Sulama Suyu Koordinatörü Mehmet Nuri Alan ve Battalgazi Mahallesi muhtarları ve kayısı üreticileri ile birlikte Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde basın açıklaması yaptı. Alan Kayısı üreticilerine acil olarak destek çağrısında bulundu.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”



Malatya’nın afet bölgesi ilan edilmesi talebinde bulunan Malatya Battalgazi İlçesi Sulama Suyu Koordinatörü Mehmet Nuri Alan, sadece kayısı değil ceviz ve badem ağaçlarının da zirai dondan etkilendiğini kaydederek, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında, yüzde 70’in üzerinde bir hasar olduğu ifade edildi. Sadece kent merkezinde değil ilçelerimizde de don ile ilgili zarar tespitleri yapıldı. Talebimiz, çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesidir, acilen desteklenmesidir” dedi.

“KAYISI DA MALİYETLER ÇOK YÜKSEK”

Kayısının emeğinin ve girdi maliyetlerinin yüksek olduğuna işaret eden Alan; “Yaşanan don hadiseleri nedeniyle Malatyalı üreticilerimiz büyük sıkıntı yaşıyor. Kayısı meyvesi çok kolay yetişmiyor, girdi maliyetleri çok yüksek. Gübre, ilaç, emek ve işgücü, mazot maliyetlerini hesapladığımızda kayısının dekar maliyeti bin lirayı aşmaktadır. Malatya merkez, ilçe ve kayısı yetiştiren çevre illerde hasarın ne boyutta olduğu ortadadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Malatya’da meydana gelen zarar nedeniyle üreticilerimizin mağduriyetini giderecek desteği vermesini istiyoruz” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN YANIMIZDA OLMASINI İSTİYORUZ”

Alan, kayısının Malatya ekonomisinin can damarı olduğunu kaydederek, kayısı yetiştiriciliğinin yok olmaması için desteğin şart olduğunu ifade eden Mehmet Nuri Alan; “Cumhurbaşkanımız her zaman üreticinin, çiftçinin ve köylünün yanında yer almıştır. Cumhurbaşkanımız, üst üste 4 yıldır zirai dondan etkilenen Malatya çiftçimizin bir kez daha yanında olmasını istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Malatya Milletvekillerimizin konuyla yakından ilgilendiklerini biliyoruz. Ancak kayısının yok olmaması içinde desteklerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“HASAR TESPİTLERİ TİTİZLİKLE YAPILSIN”

“Kayısı, sofradaki ekmeğimizdir” diyen Alan; “Dünya kayısı başkenti’ olarak adlandırılan Malatya’nın kayısı ürününü kaybetmek istemediğini, bu nedenle de çiftçilerin desteğe ihtiyacının olduğunu ifade ediyoruz. Kayısı bizim emeğimiz, alın terimizdir. Biz, alın terimizi kaybetmek istemiyoruz. Kayısı, Malatya’nın tek geçim kaynağı. Kayısı kaybetmek istemiyoruz. Büyük miktarda hasar var ve çiftçiye destek verilmesi şart. Yüzde 80’lere varan bir hasar mevcut. Bazı yerlerde yüzde 90’a, yüzde 100’e varan hasar söz konusu. Mevcut kayısı yüzde 80-90 oranında yok oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün hasar tespit çalışmalarını titizlikle ve ivedilikle yapmasını istiyoruz” diye belirtti.

Alan, herkesin kayısıya sahip çıkması gerektiğini de sözlerine ekleyerek, destek sağlanmaması halinde çiftçilerin zor durumda kalacaklarını, bu nedenle kısa sürede çözüm bulunup, destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.