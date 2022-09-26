Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

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  • 26.09.2022 18:48
  • Güncelleme: 26.09.2022 18:48
Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Gençlik ve Spor Bakanı Dr Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın sekizinci gününde toplam 12 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: 
 "Yapılacak 19. Akdeniz Oyunlarının sekizinci gününde atıcılık, tekvando, atletizm, halter, kürek ve yüzme dallarında altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Cezayir, Oran'da... Hilalin sallanmasında emeği geçenlere, İstiklal Marşımızı seslendirenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ederim. 19. Akdeniz Oyunları'na katılacak tüm sporcularımıza en iyi dileklerimi gönderiyorum." Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, 96 madalya ile genel klasmanda birinciliği korudu. 25 Haziran'da Oran şehrinde başlayan oyunun 9. günü sona erdi. Dünkü organizasyonda dün altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 9. gün sonunda toplam 96 madalya ile 1 altın, 23 gümüş ve 32 bronz ile genel sıralamada birinciliğini korudu. . İtalya sıralamada ikinci sırada yer alırken, Fransa ev sahibi Cezayir'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Türkiye'nin organizasyon tarafından kazanılan madalya sayıları aşağıdaki gibidir: 
 İkinci gün: 1 altın, 1 bakır. 
 Üçüncü gün: 5 altın,  bakır. 
Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz. 
Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bakır.
Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 
Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bakır. 
Sekizinci gün:altın, 5 gümüş, 3 bronz. 
Dokuzuncu gün: altın, 2 gümüş, 6 bakır.

Bütün bu ve benzeri konularda megapari sizlere bilgi sağlayabilir. Detaylı bilgiye ilgili web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: akintarih.com

Mete KURTCEBE
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