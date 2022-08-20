AK Partili Çalık: “Doğanyol’da 650 konut inşa edildi”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak 2020’de meydana gelen deprem sonrası Doğanyol’un yeniden inşa edildiğini belirterek, “Deprem sonrası hemen bütün imkanlarımızı seferber ettik. Doğanyol’da 650 konut inşa edildi. Köy evlerimiz yapıldı. Doğanyol merkez ve Gökçe Mahallemiz kentsel dönüşüme tabi tutuldu. Şu anda Doğanyol yeniden inşa edildi. Her mahallemize özel çalışmalarımızı getirdik ve Doğanyol ihya edildi” dedi.



Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Doğanyol ilçesine ziyarette bulundu.

“DOĞANYOL YENİDEN İNŞA EDİLDİ”

Milletvekili Öznur Çalık, Doğanyol ilçesindeki temasları kapsamında ilk olarak Gümüşsu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Çalık, “Deprem olduktan bir saat sonra biz Doğanyol’daydık. Bütün mahallelerimizi dolaşarak, yapılması gerekenleri yaptık. Önce enkazın altındaki canlarımızı çıkarttık. Sonra canlarımıza barınma imkanıyla birlikte bütün imkanları seferber ettik. Şu anda Doğanyol’da 650 konut inşa edildi. Köy evlerimiz yapıldı. Doğanyol merkez ve Gökçe Mahallemiz kentsel dönüşüme tabi tutuldu. Doğanyol yeniden inşa edildi. Her mahallemize özel çalışmalarımızı getirdik ve Doğanyol ihya edildi” dedi.

“DOĞANYOL’A ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERİ KAZANDIRDIK”

Milletvekili Çalık daha sonra Gökçe Mahallesi’nde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Çalık, yeni evlerine yerleşen vatandaşları da evlerinde ziyaret etti. Milletvekili Öznur Çalık, ilçedeki temasları kapsamında Doğanyol Kaymakamlığı’nı da ziyaret etti. Doğanyol İlçe Kaymakamı Mete Öztürk ile istişarede bulunan Çalık, burada yaptığı konuşmada, “Rahmetli Özal, Doğanyol’u ilçe yapmış ve sonrasında da belediye başkanlarımız ilçeye hizmet için gayret sarf etmiş. AK Parti iktidarları döneminde Doğanyol’a çok önemli yatırım ve hizmetleri kazandırdık. Malatya’da deprem sonrası vatandaşlarımıza Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız evleri yaptı. Doğanyol’da kentsel dönüşüm yapıldı. Hem Gökçe Mahallemizde hem de ilçe merkezinde kentsel dönüşümü gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

“HASTANEMİZ DOĞANYOL’A HAYIRLI OLSUN”

Milletvekili Çalık daha sonra Doğanyol ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek, istişarede bulundu. Çalık, “Doğanyol ilçe olduğundaki görüntüyle, 2020 öncesi görüntüsüyle bugün ki görüntüyü karşılaştırdığınızda yüzde 100’den fazla bir değişim var. Bu değişimi sağlayan cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi. Milletvekili Öznur Çalık, muhtarlarla yaptığı toplantının ardından yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştirecek olan Doğanyol İlçe Entegre Hastanesinde incelemelerde bulundu. Çalık, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Milletimize hizmet etmek bizim için çok büyük bir onur. Doğanyol’da bir ilçe hastanesi yıllardır konuşuluyordu. Bakanımızla yaptığımız görüşme neticesinde projelendirme çalışmaları başlamıştı. Depremin yaşandığı gece Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Malatya’ya geldiğinde, ihale talimatını hemen verdi. Cumhurbaşkanımız, Doğanyol’a geldiğinde konuyu arz ettik ve “Hemen yapın” dedi” ifadelerini kullandı. Milletvekili Çalık, daha sonra Damlı, Burçköy ve Koldere mahallelerini de ziyaret ederek, burada muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.