AK Partili Çalık: “15 gün içerisinde ön hasar tespitleri tamamlanacak”

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Akçadağ ve Darende’de zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemede bulunarak, üreticilerle bir araya geldi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt ve beraberindekilerle birlikte Akçadağ ve Darende’de zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemede bulunan Çalık, üreticilerin taleplerini dinledi.

Milletvekili Çalık, ilk olarak Akçadağ ilçesinde incelemede bulundu. Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi’nde bir kayısı bahçesinde incelemede bulunan Çalık, hasar tespit çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Bahri Mahalle Muhtarı Yusuf Duman, Bahri ve Yağmurlu bölgesinde kayısıda yüzde yüze yakın bir hasar olduğunu ifade ederek, “Sadece kayısı değil kiraz, elma, ceviz, armut ağaçları da yandı. Devletimizin bunu değerlendirip, çiftçilerimize afet kapsamında destekte bulunmasını istiyoruz” dedi.

Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz ise, “Kayısı zirai dondan ciddi bir şekilde etkilendi. Şu anda sahada hasar tespit çalışması yapılıyor. Hasar tespit çalışmaları sonrası verilecek desteğin çiftçimizi rahatlatacağına inanıyoruz” diye konuştu.

TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt da sahada hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ön incelemenin 52 ekiple yapıldığını, 2 hafta içerisinde ön incelemeyi tamamlayacaklarını, Haziran ayında da kesin hasar oranlarının netleşeceğini kaydetti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Malatya genelinde rakımı 1500’ün altında olan ova bölgelerindeki bahçelerdeki hasarları yerinde gördüklerini ve çiftçilere ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiklerini söyledi.

Milletvekili Çalık, 13 Nisan’ı 14 Nisan’a bağlayan gece zirai don hadisesinin yaşandığını anımsatarak, “Meteoroloji öncesinde üreticileri uyardı ancak alınan tedbirlere rağmen meyvenin başlangıç döneminde kayısının yandığını görüyoruz. Yaşanan zirai donun ardından ilk andan itibaren sahada hasar tespit çalışmaları başladı. Bütün ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda ön hasar tespitleri yapılıyor. 15 gün içerisinde ön hasar tespitleri tamamlanacak ve kesin hasar tespitleri ise haziran ayında tamamlanmış olacak. Kesin hasar tespitleri sonrası TARSİM sigortası kapsamında olan çiftçilerimize destekler TARSİM üzerinden yapılacak. TARSİM üzerinde destek alamayan çiftçilerimizle ilgili de Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile bir görüşme yaptık. Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Alparslan Çakar ile bir görüşme gerçekleştirdik, çiftçilerimizin Ziraat Bankasına olan borçlarının ötelenmesini talep ettik. Malatya’ya bir ekip gönderecekler ve çiftçilerimizle ilgili bilgileri edinip, gerekli önlemleri alacaklar.” diye konuştu.

Tespitler yapıldıktan sonra çiftçiye gerekli desteğin sağlanması için de çalışma yaptıklarını dile getiren Çalık, “Cevizin kuruduğu yerde kayısının kuruma ihtimali çok daha yüksek. Gezdiğimiz bölgelerde Kayısı çiçekleri de kurumuş halde. Tespitlerimiz yapılıyor. Malatya’da maalesef kayıtlı çiftçilerimizin yaklaşık yüzde 25’i TARSİM sigortası yaptırmış. Çiftçilerimizden isteğim sigorta yaptırmalarıdır.” ifadelerini kullandı.

DARENDE DE ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Darende’de üreticilerle bir araya gelerek, kayısının hasar gördüğü bahçelerde incelemede bulundu. Milletvekili Çalık, “TARSİM’in yüzde 70’ini hükümetimiz karşılıyor, yüzde 30’unu vatandaşımız karşılıyor. Yaşanan don afeti sonrası ilk günden itibaren gerekli yerlerle görüşmelerimizi yaptık, neler yapılabileceğini konuştuk. Şu anda TARSİM’in 52, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün ise 13 ekibi 15 gün boyunca ön hasar tespitlerini yapacak, haziran ayında da kesin hasar tespiti yapılmış olacak” dedi.