Afyonkarahisar'da 15 Temmuz kahramanları anılacak

Afyonkarahisarlı vatandaşlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında yine meydanlara inerek darbe girişiminde şehit olan 249 kahramanı anacak.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, tüm Türkiye’de olduğu gibi meydanlara dökülen Afyonkarahisar halkı, hain kalkışmanın ikinci yıl dönümünde yine aynı tarihi mekanı olan Cumhuriyet Meydanı’nda olacak. Darbe girişiminde büyük kahramanlık örneği gösteren 249 şehidin rahmetle anılacağı 15 Temmuz Pazar gecesi, çeşitli programlar düzenlenip, sabaha kadar nöbet tutulacak. Programda şiirler ve marşlar okunacak. Afyonkarahisar Belediyesi Musiki Eğitim Merkezi Mehter Takımı da tarihi gecede gösterileriyle Afyonkarahisar halkının coşkusunu zirveye taşıyacak.

Tüm Afyonkarahisar halkını, anma programına davet eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bir kez daha demokrasi vurgusu yaparak, 15 Temmuz’a ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı. Hain kalkışmanın, ’Türk halkının, farklı görüşlerine rağmen, ülkesi için düşmanlarına karşı kahramanca bir araya gelebileceğini’ tüm dünyaya gösterdiğini hatırlatan Başkan Çoban, "Çünkü bu mücadele; bir partiye, iktidara karşı yapılmış bir kalkışma değil, ülkenin geleceğine, vatanımıza ve milletimize karşı yapılmış bir ihanettir. Bunu idrak eden herkes, aynı safta yerini almıştır. Kardeşlik bilincimiz yeniden canlanmış, gerektiğinde vatan için canını bile vermekten çekinmeyen bir millet olduğumuz dosta düşmana ayan olmuştur. Ülkemiz üzerinde ameliyat yapmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Cesaretimizi sınamak isteyenlerin cesaretleri ebediyen kırılmıştır" dedi.Afyonkarahisar Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla destek vereceği anma programı için hazırlıklar devam ederken, demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Anma programı, toplu halde kılınacak sabah namazıyla sona erecek.