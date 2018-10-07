Afyonkarahisar basınında örnek birliktelik

Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti ve Afyonkarahisar Gazeteciler Derneği resmi yapılarını fesh etti. Afyonkarahisar basın camiası yeni kurulan Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği bünyesinde bir araya geliyor.

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği’nin ilk olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurul toplantısında dernek başkanlığına Sezer Küçükkurt getirildi. Afyonkarahisar basın ve yayın camiasında birlik ve beraberliği oluşturmak, gazetecilik meslek ahlakına uygun faaliyetlerin desteklenmesini ve artmasını sağlamak ve basın camiasının temsilini sağlayabilmek adına geçtiğimiz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde alınan kararlar sırayla hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda Afyonkarahisar’da günlük olarak yayınını sürdüren 7 yerel gazetenin sahipleri, Türkeli Gazetesi sahibi H. Hakkı Özsoy’un kurucu başkanlığında, fikir birlikteliği ile belirlenen prensipler doğrultusunda Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği’ni kurmuşlardı. Yeni dernek kurulduktan sonra uzun yıllardır basın camiasını temsil eden ancak aralarında fikir ayrılıkları yaşanan Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Derneği ile Afyonkarahisar Gazeteciler Yardımlaşma Derneği’nin fesih sürecine geçilmişti. AGC Başkanı Mehmet Emin Güzbey ile AGD Başkanı Mehmet Abdioğulları’nın fedakarlıkları ile her iki derneğin fesihleri resmi olarak tamamlanmış, derneklerin varlıkları ile temsil sorumlulukları yeni kurulan Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği’ne devredilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından 1. Olağan Genel Kurul toplantısına giden Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği kurucuları yeniden görev bölümü yaptılar.

“Türkiye’ye ve Afyonkarahisar’a örnek bir birliktelik”

Türkeli Gazetesi sahibi H. Hakkı Özsoy, Kocatepe Gazetesi sahibi Sezer Küçükkurt, Odak Gazetesi Sahibi Mehmet Emin Güzbey, Anahaber Gazetesi ve Karahisar Tv sahibi Bekir Yeşilay, Kadınana Gazetesi sahibi Canser Kuzu, Hisar Gazetesi sahibi Mahmut Emin Birliktir ve Gazete 3 ile Kanal 3’ün Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’den oluşan Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği kurucu yönetim kurulu üyeleri derneğin ilk genel kurul toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdiler. Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği’nin hem gazetecilik mesleği açısından, hem de kent açısından büyük önem arz ettiğini belirten Dernek Kurucu Başkanı H. Hakkı Özsoy, “Kamuoyunun malumu olduğu üzere Gazeteciler Cemiyetimizi ve Gazeteciler Derneğimizi karar birliği içerisinde fesh ederek, yeni bir sayfa açtık. Ardından yeni kurulan derneğimizin çatısı altında bir araya geldik. Bu birliktelik toplumun birçok kesimine örnek olma özelliği taşıyan bir birlikteliktir. Birlikteliğin sağlanmasında önemli çaba ve fedakarlık gösteren Mehmet Emin Güzbey’e, Mehmet Abdioğulları’na, Muammer Türker’e ve Sezer Küçükkurt’a teşekkür ediyoruz. Derneğin kuruluşunda şahsıma ağabeylik görevini tevdi ederek teveccüh gösterdiniz. Bundan sonra yine hepimizin güç ve karar birlikteliği ile Sezer Küçükkurt kardeşimiz görevi devralacak. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmalarda Hisar Gazetesi sahibi Mahmut Emin Birliktir, “Basın sektörü ilimiz açısından lokomotif görevi üstlenecek bir sektördür. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” derken, Kanal 3 ve Gazete 3 Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, “Tüm arkadaşlarımızın fedekarlıkları ile en başta aldığımız kararların gereğini yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Süreç içerisinde en büyük fedekarlığı Mehmet Emin Güzbey ve Mehmet Abdioğulları beyler yaptılar. 81 il için örnek bir birliktelik sağlandığına inanıyorum. Verilen sözler ve alınan kararlar tek tek yerine getiriliyor. Yeni dönemin ilimiz ve basın camiamız için hayırlı olsun” dedi. Odak Gazetesi sahibi ve Megabirlik Medya temsilcisi Mehmet Emin Güzbey ise, “Aradan geçen süre zarfında büyük fedakarlıklarda bulunduk. Hepimiz verdiğimiz sözlerin gereğini yerine getirdik. Afyonkarahisar basınının bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimiz ve ülkemiz adına önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Bu birlikteliğin sağlanmasında büyük gayretleri bulunan Hacı Hakkı Özsoy büyüğümüze ve Muammer Türker Bey’e, birlikteliğin sağlanmasında lokomotif görevi üstlenen Hüsnü Serteser Bey’e özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Kadınana Gazetesi sahibi Canser Kuzu, örnek birlikteliğe imza atmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, “Hepimizin gayesi ilimize, ülkemize hizmete edebilmek. Yeni derneğimizin ve birlikteliğimizin en güzel hizmetlere vesile olacağına inanıyorum” dedi. Şuhut’un Sesi Gazetesi sahibi Mehmet Abdioğulları Afyonkarahisar basın camiasının birliktelik adına başarılı bir süreç geçirdiğini belirterek, “Bu süreci Tükiye’nin her yerinde gururla anlatıyoruz. Gerçekten Türkiye’ye örnek bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın faydaları önümüzdeki dönemde daha iyi görülecektir” dedi.

Yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi

Gündem maddelerinin ardından Türkeli Gazetesi sahibi ve Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Kurucu Başkanı Hacı Hakkı Özsoy’a “onursal başkanlık” sıfatı verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.