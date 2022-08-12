2022 Gelin Kına Duvağı Modelleri

Gelinler kına ve düğünlerinin kusursuz ve eksiksiz bir biçimde gerçekleşmesini isterler. Bu yüzden alınacak her aksesuar, yapılacak her planlama, tüm detaylar çok büyük önem arz etmekte ve tüm bunlar çok büyük bir titizlikle yapılmaktadır. En az düğün günleri kadar özenerek hazırlanılan bir gün varsa o da mutlaka ki kına geceleridir. Kına geceleri en az düğünler kadar uzun uğraşlarla hazırlanan, en önemlisi de pek çok detayına özenilmesi gereken bir aktivitedir. Gelinler bu özel günlerde giyecekleri kıyafetleri, takacakları takıları, aksesuarlarını, saç stillerini, kaftanlarını ve olmazsa olmaz olan gelin kına duvaklarını büyük araştırmalar sonucunda özenerek seçerler. Gelin kına duvakları tıpkı düğün duvak modelleri gibi işlemeler, süslemeler, farklı ve özenli tül kumaşlardan özel olarak tasarlanmalıdırlar. Kına duvakları geline kına yakılırken kullanılan, daha sonra da gelinler isterse aksesuar olarak taşıyabilecekleri bir parçadır.

Gelin kına duvağı seçerken en önemli husus duvağın kullanılacak kaftana veya kına kıyafetine uygun temalarda seçilmesidir. Gelin kına duvakları ekstra olarak satılır, bir kına kıyafeti ile birlikte temin etmek mümkün değildir. Gelin duvaklarını satın alırken önemli olan kullanacağınız kıyafetlerle olan uyumudur. Uyumlu bir gelin kına duvağı ile dilediğiniz görüntüyü rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Gelin kına duvakları genellikle beyaz, altın sarısı, gümüş veya kırmızı olarak tasarlanırlar. Gelin kına duvakları pek çok modele nazaran genellikle yalnızca kına yakılırken kullanılan ürünler olduğundan daha sade ve düz modeller tercih edilse de kategorilerimiz altında farklı renklerde, farklı işlemelerde ve modellerde gelin kına duvakları bulunmaktadır.