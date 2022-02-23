2022 Dünya Elemelerinde Yer Alan Takımlar ve Maçlar

Dünyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Kupası dört yıl arayla tekrar ediliyor. Bu turnuva katılmak için dünyanın önemli milli takımlar eleme maçlarında ter döküyor. UEFA tarafından yapılan kuralar sonucunda 2022 Dünya Kupası oynanacak takımlar belli oluyor.

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Maçlar Ne Zaman Oynanacak?

Bu yıl yani 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde maçların 24-25 Mart 2021 tarihinde başlaması öngörülüyor. Müsabakaların en son 14-16 Kasım maçlarıyla son erecektir. Play-off turuna kalan takımlar arasında yapılacak maçlar ise 24-25 ile 28-29 Mart 2022 tarihlerde oynanacaktır.

2022 Dünya Kupasına Ev Sahipliğini Kim Yapacak?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinin belli olması turnuva heyecanı başlamış oldu. UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları Katar'ın ev sahipliği yapacağı 13 ülke arasına girebilmek adına takımlar önemli mücadeleler edecektir. 2022 Dünya Kupası Katar ülkesinde yapılacak olup grup aşamalarında takımlar iç ve deplasman sahalarında olmak üzere iki kere karşılaşacaklar.

2022 Dünya Kupası Grup Maçları

2022 Dünya Kupası eleme maçlarında gruplarında lider olmayı garantilen ve ilk sırada bulunan 10 takım finallere doğrudan katılma hakkı elde edecektir. Gruplarını 2. sırada tamamlayan 10 grup ikincisi ise belirlenen tarihlerde play-off maçı oynayacaklar. Bu takımlar tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalardan sonra 2022 Dünya Kupası finallerine gidecek son üç takım da belli olacaktır.

2022 Dünya Kupası Play-Off Seri Başı Takımlar

Türkiye A Milli takımında oynayacağı play-off turunda seri başı olan önemli takımlar bulunuyor. Bu takımları şu şekilde sıralayabiliriz.

Portekiz,

İskoçya,

İtalya,

Rusya,

İsveç,

Galler,