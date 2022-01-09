10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü Malatya’da kutlandı

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti, Anadolu Basın Birliği ile Anadolu Basın Yayın Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü gecesi büyük coşkuyla geçti. Mövenpick Otel Balo salonunda düzenlenen geceye AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Televizyon İş Verenleri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları ile oda başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, gazeteciliğin dünyanın en zor meslekleri arasında yer aldığını belirterek “Ama biz bugün zorlukları konuşmak yerine yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutluyoruz. Biz birlik ve beraberlik içinde oldukça daha güçlüyüz. Tek amacımız aynı çatı altında güzel işlere imza atmak, Malatya’da medyanın gücüne güç katmak, tüm emekçi arkadaşlarımın, kardeşlerimin günü kutluyorum” dedi.

Türkiye Televizyon İş Verenleri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya ise, daha güçlü yerel gazeteler ve güçlü yerel televizyonların Malatya’ya güç kattığını belirterek “Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’a ve TVSEN Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Eren’e teşekkür ederim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutlarım. Rabbim birlikteliğimizi bozmasın. Çalışan gazetecilerimizle birlikte nice güzel günlerimiz olsun” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise hiçbir zaman Malatya’yı yalnız bırakmadıklarını belirterek “Maalesef çalışan gazetecilerin sorunları bir türlü çözülmedi.” dedi. Pandemi döneminde birçok mesleğe destek paketi açıklandığını ancak basına böyle bir destek verilmediğini de belirten Karaca, “Artık Anadolu’da yavaş yavaş gazetecilerin gazetesi kalmıyor. Şu anda Türkiye’de son 5 yılda bin 800 olan gazete sayısı resmi ilan gazeteler için birleştirilerek veya maddi imkânsızlıktan dolayı 900’lere düştü” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de özellikle yerel basında çalışan gazetecilerin görevlerini ifade ederken birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, “Bizde yerel yönetimler olarak basından arkadaşlarımıza destek olmak noktasında üzerimize düşen görevleri, desteği az da olsa yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Sizler zor koşullarda yaşıyorsunuz, zaman zaman belki canınızı dişinize takıyorsunuz, ölümle burun buruna geliyorsunuz ama yapmış olduğunuz görevi uygulama noktasında geri adım atmıyorsunuz. Bu nokta da sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise yerel de yaptıkları çalışma ve hizmetleri halka duyurmada basının öneminin büyük olduğunu dile getirerek “Gazetecilik zor ve meşakkatli bir meslek. Gerçekten de son dönemlerde insanların çok daha ilgi duyduğu özel bir alan. Gazetecilik mesleğinin saygınlık çerçevesinde mesleğini severek, isteyerek dış dünyaya karşıda bu saygınlığı koruyarak yapanlar her zaman öncü ve önde olmuştur. İşini iyi yapanda her zaman başarılı olmuştur. İnanıyorum ki Malatya’mızdaki basınımızın temsilcileri de işini iyi yapanlar içerisindir. Bizler öyle inanıyoruz öyle biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da konuşmasında gazetecilik mesleğinin toplumdaki olayları tarafsız ve objektif aktarılması noktasında önemli bir görev ifa ettiğini belirterek “Nasıl ki insanın gözü şaşı olur objeleri iki görürse, gazetecinin de gözü şaşı olursa biri iki görürüz. Gazetecilik mesleğinin kalitesinin ve saygınlığının artırılmasının en temel yolu objektif ve tarafsız gazetecilik anlayışından geçmektedir. Ben inanıyorum ki Malatya’daki gazetelerimiz, televizyonlarımız bu hassasiyete titizlik göstermektedirler. Gazetecilik mesleği kamusal bir görevidir. Biz yerel yöneticiler olarak mümkün olduğu kadar yerel basının güçlü ve ayakta durması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” dedi.

Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’da yaptıkları hizmetlerin kamuoyuna aktarılmasında gazetecilerin büyük emeği olduğunu dile getirerek, “AK Parti Hükümeti olarak bugüne kadar vermiş olduğumuz desteğin farkındayız. Bundan sonrada eksik bıraktıklarımız varsa, güncellenmesi gereken ne varsa inşallah bunları da yaparak yine basımızın yanında olacağız. Gazeteci arkadaşlarımın bugünlerinin hayırlı olmasını dileyerek Sayın MGTC Başkanı Mehmet Aydın’a ve yönetim kuruluna böyle bir geceyi tertip etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Çalışan Gazeteciler günü kutlayarak, “Basınımızın mutlaka etik ilke ve kuralları var. Üstlenmiş olduğu görevin toplum için çok önemli ve kutsal bir görev olduğunu sizlerde bilincindesiniz. Çünkü toplumun bakış açısını, kültürel seviyesini sosyalleşmesi adına, şehrin kültürünün yükselmesi adına çok büyük bir görev ifa ediyorsunuz” dedi.

Programda son olarak söz alan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise basın çalışanlarının içerisinde yüzde 30 kadın temsilcinin olduğunu belirterek “Bu vesile ile gazetecilik, basın mensubu olmak zor iş hele de kadın gazeteci olmak kadın basın mensubu olmak çok daha zor iş. Gecenin 3’ünde 5’inde sokakta sadece güvenlik güçlerimizin olduğu anlarda bir tek görebileceğiniz ikinci meslek gazetecilerimiz ve medya mensuplarımız. Yolumuz uzun uzun ince bir yolda gazeteci arkadaşlarımızla emin adımlarla ilerliyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından meslekte 65 yılını geride bırakan Gazeteci-Araştırmacı Yazar Celal Yalvaç’a onur ödülü takdim edildi. Yalvaç’ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı programda ödülü Gazeteci oğlu Bülent Yalvaç Federasyon Başkanı Yılmaz Karaca’nın elinden aldı. Yine geceye katkı sunan Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Ilıcak’a da teşekkür plaketi takdim edildi.

Gece yemek ve müzik dinletisi ile son buldu.