1 kare fotoğraf için 6 saat tırmandı

Malatyalı Seyyah Fotoğrafçı Alişan Hayırlı, 1 kare fotoğraf için 6 saat kayalıkta tırmandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 12.05.2022 12:47
  • Güncelleme: 12.05.2022 18:02
1 kare fotoğraf için 6 saat tırmandı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatyalı Seyyah Fotoğrafçı Alişan Hayırlı, 1 kare fotoğraf için 6 saat kayalıkta tırmandı.

Malatya Belediyesi Basın Müdürü iken emekli olan ve kendini doğa fotoğrafçılığına yönlendiren Seyyah Fotoğrafçı Alişan Hayırlı, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek bina konferans salonunda, “Malatya’nın doğal güzellikleri” konulu fotoğraf sunumu ve sohbeti gerçekleştirdi. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İnönü üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Şube Müdürü Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya, Prof. Dr. İlhan içen, Çevre ve Kültürel Değerleri Koruma Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Bölge Sorumlusu Bekir Sözen, İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve görevlileri ile öğrencileri, bazı basın mensupları ve fotoğraf severlerin katıldığı “Malatya’nın doğal güzellikleri” konulu fotoğraf sunumu ve sohbeti ilgi gördü. “Malatya’nın doğal güzellikleri” konulu fotoğraf sunumu ve sohbetinde yurt içi ve yurt dışında birçok yerde fotoğraf çektiğini ifade eden Hayırlı, Malatya’nın yüzde 80’ini gezip fotoğrafladığını dile getirdi. Programın uzun olmaması için sunumunu sadece Malatya ile ilgili planladığını vurgulayan Hayırlı, köylere fotoğraflamak için gittiğinde köylerin boş olduğunu gördüğünü, köylerde sadece yaşlıların barındığına dikkat çekip, “Köylerden şehre göç nedeniyle ağır bedeller ödüyoruz. Bunlardan biri de gıda üretimindeki yetersizliktir” şeklinde konuştu.

Fotoğraf çekerken başına gelen anıları da anlatan Hayırlı, Darende İlçesi Günpınar Şelalesi su kaynağını yerinde görüntülemek için kış mevsiminde ÇEKÜL Malatya Bölge Sorumlusu Bekir Sözen ile birlikte atlattıkları tehlikeleri dile getirdi. 1 kare fotoğraf için 6 saat kayalıkta tırmandığını aktaran Hayırlı, bu sırada Sözen’in kayalıklar arasında su girdabına düşüp ölüm tehlikesi atlattığını belirtti.

Malatya’nın doğa yürüyüş ve gezi alanı olarak 75 kilometre uzunluğundaki Tohma Vadisi’nin düzenlenip turizme kazandırılmasını öneren Hayırlı, kendisinin Seyyah Fotoğrafçı olarak nasıl imkan bulup bu kadar gezmesini, “Allahu Teala, hareket edene bereket veriyor” cümlesi ile değerlendirdi.

Hayırlı, daha sonra izleyicilerin sorularını da cevaplandırdı.

galeri
galeri
galeri
Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
1 kare fotoğraf için 6 saat tırmandı

1 kare fotoğraf için 6 saat tırmandı

Bayan futbolculardan Başkan Güder'e 2.Lig sözü

Bayan futbolculardan Başkan Güder’e 2.Lig sözü

Başkan Gürkan Ankara'da yoğun temaslarda bulundu

Başkan Gürkan Ankara’da yoğun temaslarda bulundu

Başkan Güder: 'Senede bir gün değil her gün yanlarındayız'

Başkan Güder: “Senede bir gün değil her gün yanlarındayız”

Gündüzbey Sosyal Tesislerinin yapımında sona gelindi

Gündüzbey Sosyal Tesislerinin yapımında sona gelindi

Milletvekili Fendoğlu'ndan Yeni Cami talebi

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Cami talebi

Çok Okunanlar
1
Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı

Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı

2
Malatya Ticaret Borsası'nın geleneksel iftar yemeği

Malatya Ticaret Borsası’nın geleneksel iftar yemeği

3
Keskin, 'Taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk'

Keskin, “Taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk”

4
Başkan Sadıkoğlu: 'Kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli'

Başkan Sadıkoğlu: “Kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli”

5
Malatyalı Genç İş Adamı Çağrı Avcu, Malatya'ya Yatırımlarımız Devam Edecek

Malatyalı Genç İş Adamı Çağrı Avcu, Malatya’ya Yatırımlarımız Devam Edecek

6
Güder, başarılı sporcularla buluştu

Güder, başarılı sporcularla buluştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9'ncu Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı 13 Mayıs'ta başlıyor

9’ncu Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı 13 Mayıs’ta başlıyor

TÖTM'de Ressam Hemşireler Sergi açtı

TÖTM’de Ressam Hemşireler Sergi açtı

DAHA FAZLA
Vali Aydın Baruş, Isparta Valiliğine atanmasını değerlendirdi

Vali Aydın Baruş, Isparta Valiliğine atanmasını değerlendirdi

Yeşilyurt'ta trafik haftası etkinlikle kutlandı

Yeşilyurt’ta trafik haftası etkinlikle kutlandı

'Kalede Çilek Kadın Elinde Yetişecek' Projesi devrede

“Kalede Çilek Kadın Elinde Yetişecek” Projesi devrede

Başkan Sadıkoğlu: 'Bölgemizdeki ilk Model Fabrikayı kuruyoruz'

Başkan Sadıkoğlu: “Bölgemizdeki ilk Model Fabrikayı kuruyoruz”

Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü

Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü